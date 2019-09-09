وزير النفط العراقي يعلن جاهزية بغداد لبدء العمل مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية

أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الاثنين، أن العراق مستعد وجاهز لمباشرة العمل مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، وأن الأمر يعتمد على جاهزية الشركة الروسية.

وقال الغضبان، في حوار خاص مع وكالة " سبوتنيك" على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة الدولي في أبوظبي، ردا على سؤال حول موعد بدء تنفيذ شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية لعقد تطوير الرقعة الاستكشافية رقم 17 في محافظة الأنبار "هذا يعتمد بمجرد قيامهم بالتهيئة والحضور. قد يكون ذلك خلال الأشهر، عندما يكونوا جاهزين للعمل، فنحن جاهزون، لذلك وقعنا على العقد، هو عقد استكشافي في الصحراء الغربية، وهذه الرقعة واعدة جدا بوجود النفط والغاز والمكثفات."

وأعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء الماضي ، أنها وقعت بالأحرف الأولى عقداً لاستكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية رقم 17 في محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر عباس الغضبان، بحسب بيان الوزارة، إن الرقعة الاستكشافية 17 من المواقع الواعدة حيث تشير الدراسات والمعلومات الأولية إلى وجود مخزون نفطي يتراوح بين 2-4 مليارات برميل نفط مكافئ يشكل الغاز ما نسبته 60-70 في المئة منه .

هذا وأكدت شركة "ستروي ترانس غاز" حرصها على تعزيز وزيادة حجم التعاون مع قطاع النفط في العراق، وأن هذا العقد يسهم في تحقيق هذا الهدف.