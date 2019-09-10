ارتفاع سعر برميل النفط بعد تصريحات الوزير السعودي

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم الثلاثاء، في الأسواق العالمية منذ الأول من آب/أغسطس الماضي، حيث تجاوز سعر برميل "برنت" 63 دولارا.

ويأتي هذا الصعود بالأسعار بعد إعلان وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان التزام بلاده بسياسة الحد من إنتاج النفط.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر مساء السبت الماضي، أمراً ملكياً بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلفاً له.

واشتهر الأمير عبد العزيز في أروقة صناعة النفط بأنه مفاوض بارع وله خبرة طويلة في إبرام الاتفاقات داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) .

وتطورت العلاقات بين السعودية وروسيا منذ 2016 بعد أن شكلت "أوبك" وعدد من الدول المنتجة غير الأعضاء فيها تحالفا أطلق عليه اسم "أوبك+".

وكانت مصادر بصناعة الطاقة الروسية قد أفادت بأنها لا تتوقع تغييراً في التعاون بين السعودية وروسيا، لأن الجانبين يحققان استفادة من هذه العلاقات.