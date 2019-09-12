Widgets Magazine
تسجيل
18:05 12 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    تركمانستان

    تركمانستان تنتظر الاستثمارات السعودية

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    منذ أعلنت المملكة العربية السعودية رؤيتها الإصلاحية 2030 للتنمية الشاملة، لم تهدأ الحكومة من البحث عن المجالات الاستثمارية في الداخل والخارج، التي يمكنها تعظيم ربحية المملكة من خلال القيمة المضافة.

    تأتي الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الدولة السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد إلى تركمانستان ولقاء الرئيس التركماني أحد أهداف الرؤية المستقبلية، وبشكل خاص في مجالي النفط والغاز، متمثلا في عمليات التنقيب والبتروكيماويات.

    الرياض، المملكة العربية السعودية
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    الإقامة المميزة في السعودية... فرص استثمارية أم زيادة بطالة
    يمثل الاستثمار السعودي في تركمانستان إضافة جديدة لاستثمارات الصندوق السيادي في الصين والهند وباكستان، وقد تكون الزيارة القادمة للملك سلمان لتركمانستان بداية لهذا التعاون بين البلدين وربما قبل الزيارة التي لم يحدد موعدها بعد.

    الصندوق السيادي

    قال الدكتور محمد الصبان، الخبير النفطي السعودي الدولي لـ "سبوتنيك": "كانت هناك زيارة قام بها وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز إلى دولة تركمانستان، وتقابل مع الرئيس التركماني، وخلال المقابلة جرى تقييم إمكانية مساهمة المملكة بالاستثمار في عدة مجالات منها قطاع الطاقة".

    وأضاف الخبير النفطي، "دولة تركمانستان غنية بمصادر الهيدروكربون والبترول والغاز الطبيعي، وطلبت تركمانستان بشكل محدد من السعودية الاستثمار في مجال التنقيب عن البترول والغاز من جانب، بالإضافة إلى الدخول مصافي التكرير وأيضا في مجال الصناعات البتروكيماوية".

    وأشار الصبان إلى أن المملكة العربية السعودية تتجه في الفترة الأخيرة، وفي إطار رؤية 2030 إلى التوسع دوليا في مجال الاستثمار والتركيز على الاستثمارات، التي يمكنها أن تحقق قيمة مضافة للملكة كعائد ربحي من الاستثمارات في مجالات الطاقة خارج حدودها.

    وأوضح الصبان أن "شركة أرامكو السعودية دخلت في أكثر من مشروع في عدة دول أسيوية مثل باكستان والهند والصين، وتأني تركمانستان لتكون إحدى الدول التي يمكن أن تستثمر فيها شركة أرامكو السعودية، بما يحقق مصالح البلدين، وأتصور أن هذا الاستثمار سيتم النظر إليه بجدية".

    وأكد الخبير النفطي، أن الرئيس التركماني وجه الدعوة إلى الملك سلمان لزيارة تركمانستان، وإما أن يتم الاستثمار قبل الزيارة أو أثناء الزيارة المتوقعة والتي لم يحدد موعدها حتى الآن، لكن حتما الاستثمار في هذا البلد سيكون مجديا.

    المرتبة الأولى 

    قال  أحمد الشهري الخبير الاقتصادي السعودي لـ "سبوتنيك"، إن "المملكة العربية السعودية لديها صندوق سيادي للاستثمارات حول العالم، وأي فرصة استثمارية تكون مربحة ولها مردود اقتصادي لن تردد المملكة سواء في مجال الطاقة أو الغاز أو التقنية، وحتى المجالات الزراعية والسياحية في دول العالم النامية مثل تركمانستان".

    مصفاة نفط
    © AFP 2019 / STR
    الكشف عن حجم الاستثمارات السعودية في روسيا
    وأكد الخبير الاقتصادي، أن "حركة الاستثمارات في قطاعات الغاز والنفط تكاد تأخذ أولوية عالية لدى شركة أرامكو، بمعنى أن أي استثمار يتاح في الشرق لن تتأخر عنه السعودية بدليل أنها اتجهت للاستثمار في ماليزيا والصين والهند، وشراء حصص شركات وحتى الاستحواذ على بعض الشركات الأخرى، وهذا يعطي انطباعا بأن الاستثمارات السعودية ليس لديها مانع من الاتجاه إلى أي منطقة بها ربحية".

    صانع القرار

    وأضاف الشهري، "هناك ميزة لدى صانع القرار السعودي بشكل خاص، أن لديه تراكمات كبيرة سياسية واقتصادية في مجال الطاقة، لذا المملكة تستخدم ميزتها النسبية في الحصول على مزيد من الاستثمارات في القطاع النفطي، ليس في مجال الخام بقدر ما هو في القيمة المضافة مثل عمليات التصنيع والبتروكيماويات ومنتجاتها".

    وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حجم الاستثمارات المتوفرة لدى الصندوق السيادي كبيرة، منها جزء معلن وهو صندوق الاستثمارات العامة.

    وحول علاقة السياسة بالاقتصاد في المملكة قال الشهري، الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبشكل عام السعودية لديها استثمارات كبيرة حول العالم، وبمجرد أن تكون هناك استثمارات مربحة من الناحية الاقتصادية، ويكون هناك استقرار أمني واقتصادي، فليس لدى أي  المملكة مانع في عمليات الاستثمار بها.

    تركمانستان

    دولة تركمانستان هي إحدى الدول التي تقع في قارة آسيا الوسطى، وتحدها من الجنوب الشرقي أفغانستان، ومن الجنوب والجنوب الغربي إيران، ومن الشرق والشمال الشرقي أوزبكستان، ومن الشمال والشمال الغربي كازاخستان، وتبلغ مساحتها حوالي 488,100كم مربع، ويصل عدد سكانها إلى 4,751,120 نسمة وفقاً لإحصائية عام 2015م، والعملة الرئيسية المستخدمة فيها هي المنات التركمانستاني.

    ويعتمد اقتصاد تركمانستان بشكلٍ كبير على الصناعات المختلفة، وأهمها: النفط، والغاز الطبيعي، واستخراج الفوسفات، والحديد، والمنغنيز، إلى جانب الكثير من المواد الطبيعية الأخرى، إذ تصل نسبة الناتج الإجمالي للنفط والغاز إلى ما يزيد عن 46 مليار دولار في العام، ويبلغ التضخم الاقتصادي فيها ما يُقارب 11% من مجمل الدخل القومي، ويعتبر الإنتاج الزراعي من الأنشطة التي تزيد الدخل القومي للدولة، بالإضافة إلى المجال السياحي، الصحي، والعلاجي، والتعليمي.

    انظر أيضا:

    الحريري: السعودية والإمارات ترغبان بالاستثمار في لبنان
    صندوق الاستثمار الروسي يشارك في زيارة الرئيس بوتين إلى السعودية
    تعرف على "بوابة الجحيم" في تركمانستان المشتعلة منذ 40 عاما (صور)
    ظريف يتوجه إلى تركمانستان على رأس وفد إيراني رفيع المستوى
    الكلمات الدلالية:
    الاستثمارات, تركمانستان, الملك سلمان, أخبار الملك سلمان, زيارة الملك سلمان, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة جالسة بالقرب من نافورة مياه في حديقة غوركي في موسكو، 10 سبتمبر 2019
    سبتمبر صيفي... درجات الحرارة في موسكو تحطم الرقم القياسي للخريف
    الولايات المتحدة لم تستمع إلى تقرير الأمم المتحدة بشأن سوريا
    أمريكا لم تستمع إلى تقرير الأمم المتحدة بشأن سوريا
    مواصفات ساعة آبل الجديدة من الجيل الثاني
    مواصفات ساعة "آبل" الجديدة من الجيل الثاني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك