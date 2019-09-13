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09:38 13 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الذهب

    الذهب يتراجع مع تعزيز آمال التجارة لشهية المخاطرة

    © REUTERS / Ajay Verma
    اقتصاد
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    تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تحسن الشهية للمخاطرة في ظل مؤشرات على ذوبان الجليد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي طال أمده، مما أبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما تراجع البلاديوم قليلا من ذروة قياسية بلغها في الجلسة السابقة.

    وبحلول الساعة 0521 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1496.76 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا نحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري فيما قد يكون ثالث هبوط أسبوعي على التوالي.

    الذهب
    © Sputnik . Pavel Lisitsin
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    وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1504.30 دولار للأوقية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    وقدمت واشنطن وبكين بوادر تصالحية قبيل محادثات تجارية مقررة الشهر المقبل، مما خفف من درجة الخلاف بينهما ولقى ترحيبا من المستثمرين.

    وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه يفضل إبرام اتفاق تجاري شامل مع الصين لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت، على الرغم من أنه قال إن اتفاقا "سهلا" لن يكون ممكنا.

    وصعدت الأسهم الآسيوية بفعل تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وإجراءات تحفيز قوية اتخذها البنك المركزي الأوروبي مما عزز الإقبال على المخاطرة.

    في غضون ذلك، نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1608.01 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1621.55 دولار أمس الخميس في الوقت الذي أذكت فيه مشكلات محتملة بشأن العمالة في مناجم بجنوب أفريقيا المخاوف بشأن الإمدادات.

    ويتجه المعدن المستخدم في التحفيز الذاتي بقطاع السيارات صوب الارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب يحققها منذ 2016.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.03 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 947.97 دولار. وانخفض البلاتين نحو 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب حققها على مدى ثلاثة أسابيع على التوالي.

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    أسعار الذهب, سعر الذهب, الذهب
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