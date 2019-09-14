إيران توقع عقد لتطوير حقل غاز بالخليج

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن إيران وقعت عقدا بقيمة 440 مليون دولار مع شركة "بتروبارس" المحلية لتطوير حقل بلال للغاز في منطقة الخليج بالرغم من فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، خلال مراسم التوقيع وقال "يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات الأمريكية".

وأضاف زنغنه قائلا "العقوبات لم توقفنا ونحن نعمل على تطوير قطاع النفط الإيراني من خلال الاستثمارات والعلاقات مع الدول المهتمة بذلك رغم الضغوطات التي تواجهنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.