هبوط الأسهم السعودية والخليجية بعد هجوم على منشأتي نفط لأرامكو

شهدت البورصات السعودية والخليجية تراجعا ملحوظا خلال تعاملات، اليوم الأحد، بعد الهجوم على منشأتي نفط "أرامكو" في السعودية ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.

وبحسب وكالة "رويترز" انخفضت البورصة السعودية "تداول" بنسبة 1.12% بمنتصف التعاملات، مقلصة بذلك خسائرها بعد أن تهاوت في بداية الجلسة بنسبة 2.3%.

وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت والذي هبط بنسبة 0.61% بمنتصف تعاملات اليوم، وأيضا تراجع سوق دبي بنسبة 0.48%.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن أن "هذه الانفجارات قد أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو (2) مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو (50%)".

وأصدرت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، بيانا في حول سبب الحريق الذي اندلع في قت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة استهداف بطائرات بدون طيار "درون".

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص"، لافتا إلى أنهما "نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار "درون".

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.