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10:46 17 سبتمبر/ أيلول 2019
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    سيناء - طابا

    "أوراسكوم للتنمية مصر" تطرح مشروعات جديدة وعينها على الساحل

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    اقتصاد
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    قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للتنمية مصر"، التابعة للملياردير سميح ساويرس، إن أوراسكوم ستطرح مشروعات جديدة في سبتمبر/ أيلول، بينما تبحث عن أراض في الساحل الشمالي وشرق القاهرة.

    وأضاف خالد بشارة، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن أوراسكوم تسعى لتحويل وحدتها طابا هايتس بجنوب سيناء إلى الربحية في العام المقبل فضلا عن تدشين أربعة فنادق جديدة في 2020  في أربع دول مختلفة.

    نجيب ساويرس - مهرجان الجونة
    © Sputnik . Abduallah Hamid
    ساويرس يتراجع عن تصريحاته بشأن الاستثمار في السعودية
    تعمل "أوراسكوم للتنمية مصر" في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات.

    وقال بشارة الذي بلغت تعاقدات شركته في مشروعها "أو-ويست" 2.8 مليار جنيه (171.6 مليون دولار) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، إنها ستطلق في إطاره مشروع وحدات سكنية وآخر للمكاتب بتصميمات غير مسبوقة في مصر.

    وأضاف: "نبني للاستخدام وليس للاستثمار. أبيع لمن يريد السكن... نبني مدينة بمنتجات مختلفة وأسعار مختلفة. خلال ثلاث سنوات ونصف من الآن سيكون هناك سكان بالمدينة".

    وتابع: "سيباع المشروع بالكامل خلال ثماني سنوات على أن يتم تسليمه بالكامل خلال 12 عاما مع تحصيل تعاقداته على 15 عاما... نتحدث عن مشروع به تسعة نماذج لتصميم الأبنية من خمسة مصممين".

    كانت أوراسكوم وقعت في ديسمبر/ كانون الأول اتفاقا نهائيا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع أو-ويست على مساحة ألف فدان غرب القاهرة.

    يتضمن المشروع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية ووحدات تجارية وتعليمية ومراكز طبية وترفيهية ورياضية، وتبلغ المبيعات المستهدفة نحو 77 مليار جنيه.

    وقال بشارة إن الشركة تستهدف تعاقدات بنحو "سبعة مليارات جنيه بنهاية هذا العام من 2.5 مليار جنيه في 2018 ونحو 400 مليون جنيه في 2015".

    عمل بشارة منذ انتقاله لأوراسكوم للتنمية في يناير/ كانون الثاني 2016 على إعادة الهيكلة إلى أن استطاع تحويل الشركة من تكبد خسائر إلى أرباح بنحو 365.173 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالي.

    طابا هايتس

    قال بشارة إن أوراسكوم للتنمية تسعى لتحويل طابا هايتس للربحية العام المقبل ثم العودة إلى مستويات أرباح 2010 في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.

    كانت أرباح طابا هايتس بلغت 20 مليون دولار في 2010.

    أثار مصرية
    © AP Photo / Adel Hana
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    تأسست طابا هايتس التابعة لأوراسكوم للتنمية في 1994، وتملك 4.5 مليون متر مربع في مدينة طابا بجنوب سيناء.

    وأضاف بشارة الذي تصل نسب الإشغال في فنادقه بطابا 39 بالمئة للغرف المفتوحة "سنصل لنقطة التوازن في السيولة بطابا هايتس هذا العام. أريد التحول للربحية هناك من العام المقبل... نتوقع حجوزات أكثر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل هناك".

    وتابع "سابقا كانت طابا تعتمد على السائحين الروس لكن حاليا جذبنا سائحين من بولندا والتشيك وأوكرانيا وسلوفينيا ومن أسواق جديدة... نتحدث حاليا مع الألمان ومع كلوب ميد في فرنسا".

    تملك طابا هايتس ستة فنادق، منها خمسة فنادق خمس نجوم وفندق أربع نجوم، بطاقة استيعابية إجمالية 2365 غرفة.

    الساحل الشمالي

    قال بشارة إن أوراسكوم للتنمية مصر تبحث عن أرض في شرق القاهرة وفي الساحل الشمالي، لكن الشركة ترغب في مساحات كبيرة.

    وتابع "نتفاوض طوال الوقت... ممكن خلال عامين يكون لدينا شيء في الساحل... نبحث عن مساحة كبيرة. أبني مدينة تعيش 12 شهرا في العام وليس شهرين ونغلق، ولذا ما نبحث عنه لا يقل عن مليوني متر مربع. لا نفكر في شراء أراض بالعاصمة الإدارية في الوقت الحالي ليست على الرادار".

    وتوقع "إجراء توزيع على المساهمين بالشركة خلال عام 2020... لا أتوقع توزيعات في 2019".

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