أسعار النفط العالمية تنخفض بعد إعلان السعودية استعادة الطاقة الإنتاجية

انخفضت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن استعادة قدراتها الكاملة لإنتاج النفط بحلول أواخر شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وبسبب بيانات بشأن زيادة غير متوقعة في الاحتياطيات النفطية الأمريكية.

موسكو-سبوتنيك. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، لخام بحر الشمال ماركة برنت 64.53 للبرميل، بانخفاض قدره 0.03 بالمئة، بينما انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام ماركة تكساس الوسيط بنسبة 0.32 بالمئة ليبلغ سعر البرميل 58.91 دولارا.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن عودة الإمدادات النفطية لما كانت عليه في السابق، قبل الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى انقطاع نحو 5 مليون و7 ألف برميل من الزيت الخام، كما أكد أن الشركة ستفي بالتزاماتها لعملائها بالكامل هذا الشهر من خلال السحب من المخزون.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب: لا ضرورة للسحب من احتياطي النفط بعد "هجوم أرامكو" جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".