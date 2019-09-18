"أرامكو" تستحوذ على حصة "شل" في "ساسرف"

وحصلت "أرامكو" على حصة "شل" البالغة 50% في مشروع مصفاة ساسرف المشترك في الجبيل، وذلك باستثمار قيمتخ 631 مليون دولار، حسبما نقل موقع "الاقتصادية" السعودي.

ومن المتوقع أن يتبع عملية الاستحواذ إتمام استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويصب هذا الاستحواذ في صالح خطط الشركة السعودية لتطوير وزيادة سعة مصافيها، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد من أجل تحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" السعودية "في أقرب وقت ممكن".

وتجهز أرامكو لبيع حصة تصل إلى 5% بحلول 2020-2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.