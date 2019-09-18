كوريا الجنوبية تنفي شائعات نشر صواريخ كورية شمالية على الجزيرة الحدودية بين البلدين

نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، تقارير تحدثت عن نشر صواريخ كورية شمالية على جزيرة هامبكتو الحدودية في البحر الأصفر.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول عسكري كبير قوله "لا توجد أية وحدات للأسلحة الهجومية على هذه الجزيرة".

وأضاف المسؤول العسكري بأنه إذا وضعت صواريخ هناك، فسيكون ذلك انتهاكا للاتفاقية العسكرية الموقعة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عام 2018.

وكان الجانب الكوري الشمالي، قد وضع معدات مراقبة فقط في جزيرة هامباكتو، فيما يراقب الجنوبيون عن كثب ما يحدث هناك.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن كوريا الشمالية تمكنت منذ وقت ليس ببعيد من نشر قاذفات صواريخ تم اختبارها مؤخرا في هذه الجزيرة.

وتقع جزيرة هامباكتو شمال الخط الفاصل في البحر الأصفر بين مياه الدولتين الكوريتين.