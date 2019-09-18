الوكالة الدولية للطاقة: مستعدون لاتخاذ إجراءات عاجلة في حالة حدوث أي نقص مستمر في الإنتاج

رحبت الوكالة الدولية للطاقة ببيان وزير الطاقة السعودي حول الهجوم الأخير الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية السبت الماضي، وأكدت استعدادها لاتخاذ إجراءات عاجلة في حالة حدوث أي نقص مستمر في إنتاج النفط.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة في بيان اليوم الأربعاء إن "الوكالة على اتصال دائم مع السلطات السعودية، وغيرها من البدان الرئيسية المنتجة والمصدرة، عقب هجمات السبت، ونحن نرحب ببيان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان حول إعادة الإنتاج".

وأضاف البيان "الوكالة الدولية للطاقة تؤكد التزامها بضمان بقاء جيد للإمدادات في أسواق النفط العالمية كما كانت دائما، وكذلك تؤكد الوكالة الدولية للطاقة أنها على استعداد لاتخاذ خطوات عاجلة في حال حدوث أي نقص مستمر في الإمدادات النفطية".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأربعاء، ستكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في السعودية، وفقا للتلفزيون السعودي الرسمي.