بولندا تقول إنها تتلقى النفط السعودي بانتظام

قالت دانيال أوباجتيك، الرئيس التنفيذي لبي.كيه.إن أورلين، أكبر مصفاة نفط في بولندا، اليوم الجمعة، إن الشركة تتلقى نفطا من أرامكو السعودية وفقا لما هو مقرر وإن الشحنات التي تحل مواعيد تسليمها في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول في طريقها.

وكان من المنتظر أن تحصل الشركة على ما يصل إلى 800 ألف طن من النفط الخام من أرامكو السعودية في ست شحنات للتسليم الفوري في الفترة بين مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت أوباجتيك للصحفيين "واردات النفط من أرامكو السعودية المقررة في سبتمبر/ أيلول في طريقها بما يتماشى مع الجدول الزمني. أيضا لا توجد تأجيلات فيما يتعلق بإمدادات أكتوبر/ تشرين الأول، ستصل بما يتماشى مع طلباتنا"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف الرئيس التنفيذي "نحن على اتصال مستمر مع أرامكو السعودية ونتلقى منها 400 ألف طن من النفط شهريا. أقول مجددا إن الإمدادات غير مهددة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت "بي.كيه.إن أورلين" إنه على الرغم من الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين، فإن الإمدادات إلى مصافيها آمنة نظرا لتنوع مصادرها وإنها لا تتوقع ارتفاع أسعار الوقود في بولندا في الأمد القريب.

و"بي.كيه.إن أورلين" ترتبط باتفاق طويل الأمد مع "أرامكو" السعودية للحصول على 300 ألف طن من الخام شهريا.