نوفاك: روسيا قادرة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا بشكل سريع

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا لديها الإمكانيات لزيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا بشكل سريع.

موسكو - سبوتنيك. قال الوزير للصحفيين: "ربما، الإجمالي على المدى القصير، سنكون قادرين على زيادة 500 ألف برميل نفط في اليوم" .

وأضاف نوفاك، في الوقت نفسه، فإن معدل الزيادة في الإنتاج يعتمد على شركات الطاقة.

وأردف الوزير "هذا يعتمد في المقام الأول على القرارات الاستثمارية للشركات نفسها، وعلى السوق، وعلى خطط الإنتاج وما إلى ذلك. هذه قضايا تقنية".

جدير بالذكر، أن "أوبك +" وافقت، في أوائل تموز/ يوليو الماضي، على تمديد صفقة تخفيض إنتاج النفط، لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية آذار/ مارس 2020.

ويذكر في هذا الصدد، أن وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قرروا، في اجتماعهم، يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، في العاصمة النمساوية، فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من كانون الأول/ يناير عام 2019، ولمدة 6 أشهر.

وتلتزم دول "أوبك"، بحسب الاتفاق، بخفض حجم إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميا، فيما يخفض كبار المنتجين من خارج المنظمة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

ووافقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا، وذلك من بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2018 .