نوفاك: روسيا لم تتسلم طلبا لتغيير اتفاق "أوبك+" إثر الهجمات على "أرامكو"

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لم تتلق أية نداءات بشأن تغيير معايير صفقة "أوبك+" أو زيادة إنتاج النفط، جراء الأوضاع بعد هجمات "أرامكو" في السعودية.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك ردا على سؤال للصحفيين، حول ما إذا كانت هناك بالفعل نداءات وجهت إلى روسيا لزيادة إنتاج النفط أو تغيير معايير صفقة "أوبك+" على خلفية الوضع في السعودية: "لا، لم تكن هناك مثل هذه النداءات".

وأضاف وزير الطاقة الروسي "لقد تحدثنا مع وزير الطاقة السعودي الأسبوع الماضي، كان هناك محادثة هاتفية. هم يقيمون الوضع كالمعتاد، وناقشنا عدم اتخاذ أية تدابير إضافية، أعمال الترميم جارية هناك، والآن كما ترون، فإن الوضع مستقر في السوق".

وكانت السعودية، التي تعتبر أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط، قد أعلنت بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآتها النفطية، أنها خفضت الإنتاج إلى أكثر من النصف - بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا عن المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون.

وجدير بالذكر في هذا الصدد، أن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، قد أعلن في 17 سبتمبر/ أيلول أن إمدادات النفط قد عادت بالفعل إلى مستوياتها السابقة.