النفط يهبط لأدنى مستوى منذ هجمات أرامكو

هبطت أسعار النفط أكثر من 2 %، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ هجمات الـ 14 من سبتمبر/ أيلول على شركة "أرامكو" في السعودية.

أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.67 دولار، أو 2.6%، لتبلغ عند التسوية 63.10 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.35 دولار، أو 2.3%، لتغلق عند 57.29 دولار للبرميل.

وأظهر تقرير للقطاع الخاص أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت في سبتمبر أكبر هبوط في تسعة أشهر.

وقال محللون إن بيانات اقتصادية ضعيفة من الاقتصادات الأوروبية الكبرى واليابان تؤثر سلبا أيضا على أسعار النفط؛ بحسب "رويترز".

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره في وقت لاحق اليوم يعقبه تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.