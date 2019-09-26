البورصة المصرية تسترد 23.5 مليار جنيه في يومين

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، في نهائية تعاملات اليوم الخميس، ارتفاعا جماعيا، مستردة 23.5 مليار جنيه على مدار يومين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق إيجي إكس 30 بنسبة 1.91 %% وبلغ مستوى 13590.81 نقطة، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.70% ليبلغ مستوى 499.57 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا، بنحو 0.86% ليبلغ مستوى 1338.66 نقطة.

وكان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، أغلق عند 695.7 مليار جنيه مقابل 688.4 مليار جنيه أمس، رابحا 7.3 مليار جنيه.

يشار إلى أن البورصة سجلت خسائر تخطت الـ65 مليار جنيه منذ بداية الأسبوع الجاري، لكنها تعافت واستردت نحو 23.5 مليار جنيه، في يومين.