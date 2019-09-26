المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1 في المائة على الإيداع والإقراض.

القاهرة – سبوتنيك. أعلن البنك المركزي في بيان له على موقعه الرسمي خفض سعر الفائدة بنسبة 1 في المائة لتصبح 13.25 في المائة و14.25 في المائة على الإيداع والإقراض على التوالي.

وأرجع البنك المركزي في بيانه قراراه بخفض سعر الفائدة إلى تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 4.9 في المائة في نهاية آب/ أغسطس الماضي، وتراجع معدل التضخم العام إلى 7.5 في المائة في نفس الفترة، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وكان المصرف المركزي المصري قد خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5 في المائة في أغسطس الماضي بعد تثبيتها منذ شباط/ فبراير الماضي على خلفية تراجع معدلات التضخم. ويتوقع مراقبون أن يستمر المركزي المصري في خفض سعر الفائدة، مدعوما بالسيطرة على معدلات التضخم حتى نهاية العام الجاري.