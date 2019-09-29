نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بنسبة 135% في النصف الأول من 2019

أعلن ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً استثنائياً، خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 135% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

القاهرة– سبوتنيك. وقال ابن محمد عبر موقعه الالكتروني الرسمي، اليوم الأحد "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نموا استثنائيا خلال النصف الأول من 2019، إذ بلغت رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المعلنة في تلك الفترة 46.6 مليار درهم [نحو 12.73 مليار دولار أمريكي]، بنمو قدره 135% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي".

وأضاف ولي عهد دبي "التنمية المستمرة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع الاستثمار .. إنجازات تشهد بنجاح السياسات الاقتصادية للإمارة والمُصممة بأسلوب يخدم أهدافنا الاستراتيجية ويراعي مصالح شركائنا ويضمن نجاحهم".

وأوضح ولي عهد دبي "تصدر دبي الترتيب الثالث بين مدن العالم الجاذبة للاستثمار، ما هو إلا شهادة على نجاح سياساتنا الاقتصادية وإنجاز جديد يعكس التطور الإيجابي لبيئتنا الاستثمارية بصورة خاصة، وللمشهد الاقتصادي في الإمارة بصورة عامة".

ووفقا للموقع الرسمي لولي عهد دبي فإن مؤشر فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس"، الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، وضع دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.

وتشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" إلى نمو نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة؛ حيث بلغت نسبتها 47% من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من 2019".

وجاءت مشروعات التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة في صدارة المشروعات التي تخلق الوظائف الجديدة بحصة بلغت 48%، من إجمالي 24 ألف و294 وظيفة جديدة استحدثتها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال النصف الأول من 2019.

وحافظت دبي على تصنيفها في المركز التاسع عالميا على صعيد خلق فرص عمل جديدة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب مؤشر "إف دي آي ماركتس"، بما يعزز من مكانتها كإحدى الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للمواهب الواعدة.

وبلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة 257 مشروعا، في النصف الأول من 2019، توزعت بنسبة 61% للمشروعات الجديدة، و27% مشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و6% لمشروعات إعادة استثمار، و5% لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، و1% للمشاريع المشتركة الجديدة.

وشكلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 62% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، في النصف الأول من 2019.

وواصلت الولايات المتحدة تصدرها في تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بنسبة 34%، في حين صعدت الصين إلى المرتبة الثانية بـنسبة 28%، وتلتها المملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 11%، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 5%، وسنغافورة في المركز الرابع مكرر بـ 5% أيضا.

ومثلت الدول الخمس مجتمعة نسبة 83% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي، في النصف الأول من 2019.

وبالنسبة للصفقات الاستثمارية الكبرى التي شهدتها إمارة دبي، في النصف الأول من 2019، تقدر قيمة الاستثمار في صفقة استحواذ شركة التكنولوجيا العالمية "أوبر" على "كريم"، التي واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل بدبي، بـ 3.1 مليار دولار.

وشهد النصف الأول من عام 2019، إطلاق مشروعين استثماريين كبيرين من الصين، حيث تستثمر " مجموعة "تشجيانغ شاينا كوموديتيز جروب" في "سوق التجار" الجديد المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية.

كذلك أعلنت شركة " شاينا كو أوب جروب" عن الاستثمار في إنشاء مصنع جديد لتصنيع المواد الغذائية في دبي.

ويصل إجمالي الاستثمار لكلا المشروعين إلى حوالي 12.5 مليار درهم (3.42 مليار دولار).

وسجلت زيادة نشاط إعادة الاستثمار من قبل الشركات العالمية في مشروعات نوعية، مثل مشروع المقر الرئيسي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط، لبنك "اتش اس بي سي" البريطاني، باستثمارات تبلغ 918 مليون درهم (251 مليون دولار).

وبلغت قيمة الاستثمارات في مشروع إنشاء أول منشأة لتحليل الهيدروجين بالطاقة الشمسية في المنطقة لشركة سيمنز الألمانية 248 مليون درهم (67.8 مليون دولار)، ومشروع إنشاء فندق دبليو بالم، لشركة ماريوت، باستثمارات تبلغ 745 مليون درهم (204 مليون دولار).