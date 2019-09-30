صحيفة: شركة نفط روسية بصدد بدء أعمالها في سلطنة عمان

تبحث شركة "زاروبيج نفط" الروسية للنفط والغاز، الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز على الجرف العماني، وأحد المشاريع الأولى للشركة في البلاد يرجح أن يكون حقل الغاز رقم 8، حيث يقع حقلا بخاء وغرب بخاء.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن مصدر مطلع أن "شركة "زاروبيج نفط" تجري مفاوضات مع السلطات العمانية حول الانضمام إلى مشاريع النفط والغاز في البلاد، بما في ذلك بحقل رقم 8 البحري.

وأضاف قائلا : "فالأصول تكفي نظرا لخروج الشركتين النروجية "دي أن أو"، والكورية "أل جي"، بسبب انتهاء اتفاقية تقاسم الإنتاج بداية عام 2019.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لا تزال في المرحلة الأولية، موضحاً أن وفد شركة النفط زار عمان خلال أيلول/ سبتمبر الجاري.

ووفقاً للصحيفة، فإن حقل رقم 8 مملوك الآن بالكامل من قبل شركة "مسندم" للنفط والغاز، ويقدر المحللون هذا المشروع بحد أقصى 40 مليون دولار.