شركة السكك الحديدية الروسية جاهزة لتقديم خدماتها للسعودية

صرح أوليغ بيلوزيروف، الرئيس التنفيذي للشركة في اجتماع مع رئيس السكك الحديدية السعودية بشار المالك في موسكو، بأن شركة السكك الحديدية الروسية القابضة مستعدة للنظر في المشاركة بمشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

وقال بيلوزيروف "اليوم، تقدم شركة السكك الحديدية الروسية القابضة في السوق الخارجية حزمة كاملة من الكفاءات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة - من التقييم الاقتصادي للكفاءة إلى تطوير حلول التصميم والهندسة والبناء، بالإضافة إلى إدارة أنظمة السكك الحديدية بأكملها، وتمتلك الشركة أيضا خبرة في مجال بناء جسورة فريدة من نوعها".

وأشار بيلوزيروف إلى أن السكك الحديدية الروسية مستعدة للنظر في المشاركة في مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقديم خدماتهم كجزء من مشاريع التنقل في المدن".

وناقش الطرفان قضايا التعاون في موسكو وأكدوا أنه في الوقت الحالي توجد ظروف مواتية لإقامة تعاون وثيق بين روسيا والمملكة العربية السعودية في مجال النقل بالسكك الحديدية.

ودعا الطرفان للتعاون في مجال التدريب ورفع الكفاءات لموظفي السكك الحديدية، وأشاروا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون في مجال مشاريع البنية التحتية.