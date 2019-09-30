اليورو الضعيف وصعود الأسهم الأمريكية يرفعان أسواق أوروبا

في ظل ارتفاع الأسهم الأمريكية بقيادة "أبل"، بدأ المستثمرون غير عابئين ببواعث القلق الجديدة بشأن مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية ورسوم جمركية أمريكية وشيكة على واردات أوروبية.
وقال ديفيد مادن، محلل السوق لدى سي.ام.سي ماركتس المملكة المتحدة، متحدثا قبل الإقفال بقليل، "الأسهم إيجابية بدرجة كبيرة مع دنونا من الإغلاق لأن المتعاملين أقل قلقا بعض الشيء حيال وضع التجارة الأمريكية الصينية".
وصعد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.7 بالمئة مع تعزز أسهم الشركات التي تجني إيراداتها بالدولار جراء انخفاض في اليورو بفعل المخاوف المتعلقة بنمو منطقة العملة الموحدة.
وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
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