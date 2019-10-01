وكالة: ثروة أصحاب المليارات الروس ترتفع أكثر من 30 مليار دولار

زادت ثروة أغنياء روسيا خلال الثلاثة الأرباع الأولى من عام 2019 بمقدار 30.613 مليار دولار، حسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، والذي نشر، اليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول / أكتوبر، حيث حاز على الريادة لقائمة أغنياء روسيا أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نور نيكل" فلاديمير بوتانين.

ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنك"، استنادا لمؤشر "بلومبيرغ"، ارتفعت ثروة أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نور نيكل" فلاديمير بوتانين بمقدار 4.64 مليار دولار، لتصل إلى 24.3 مليار دولار. وجاء في الترتيب الثاني المالك المشارك في شركة "نوفاتيك " ليونيد ميخيلسون، والذي تقدر ثروته بـ 23.1 مليار دولار (بزيادة قدرها 3.69 مليار دولار). بينما حل رئيس مجلس إدارة ومالك أغلبية أسهم شركة نوفوليبيتسك للصلب فلاديمير ليسين في المركز الثالث، حيث تقدر ثروته بـ 20.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.54 مليار دولار.

كما حل في المركز الرابع المالك الرئيسي لشركة "سيفيرستال" أليكسي مورداشف، حيث زادت ثروته بمقدار 1.24 مليار دولار، لتصل إلى 18.7 مليار دولار. وفي المركز الخامس والسادس تربع على التوالي مالك شركة "لوك أويل" وحيد أليكبيروف، وغينادي تيمشينكو الذي يمتلك حصصا في "نوفاتيك" و"سيبوري"، حيث تقدر ثروتهما بـ 18.6 مليار و 17.4 مليار دولار بزيادة قدرها 2.54 مليار و 3.61 مليار دولار.

بينما جاء في المركز السابع أليشر عثمانوف المالك لـ"ميتال إينفست" و"ميغافون" ومجموعة "مايل رو"، حيث زادت ثروته بمقدار 1.56 مليار دولار لتصل إلى 15.7 مليار دولار. والمركز الثامن رومان أبراموفيتش والذي زادت ثروته بمقدار 940 مليون دولار، لتصل إلى 15.1 مليار دولار.

وجاء في المركز التاسع والعاشر مالك "يفروخيما" و"سويك" أندري ميلنيتشينكو، والمالك الرئيسي لـ"رينوفا" فيكتور فيكسيلبيرغ، وبلغت ثروتهما 14.4 مليار و 14 مليار دولار، حيث زاد رأس مالهم على التوالي بمقدار 1.95 مليار و869 مليون.

ويتم احتساب المؤشر على أساس قيمة الأسهم وبيانات التقارير الخاصة بالشركات التي يملك فيها أصحاب المليارات أسهما. وبشكل عام، يشمل تصنيف "بي بي إي" أغنى 500 شخص في العالم.