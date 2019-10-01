المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي

ارتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية في مصر لتتجاوز 45.118 مليار دولار، في نهاية سبتمبر/ أيلول، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاحتياطي النقدي المصري، وصل إلى 45.118 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس /آب الماضي.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية في مصر تساوي 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل من عام 2018، وهو ما يعني أنها تواصل ارتفاعها منذ العام الماضي.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي سبق وأشاد بما يتم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج القرض.