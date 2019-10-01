مصر… البنوك الحكومية تقرر خفض فائدة حسابات التوفير

ويأتي القرار اتساقا مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بخفض الفائدة بنسبة قبل أيام لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.
ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن البنك الأهلي خفض أسعار الفائدة 0.5% على جميع شرائح حساب التوفير العادي مع الإبقاء على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت عند 14%، يصرف العائد عليها شهريا، و14.25% للشهادة التي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.
وقررت بنوك مصر خفض الفائدة 1% على جميع شرائح حساب التوفير، والبنك العقاري المصري الذي قرر خفضها بالنسبة ذاتها على القروض الشخصية، وقروض المشروعات الكبرى، و0.25% على الودائع، وبنك التنمية الصناعية بالنسبة ذاتها على حسابات التوفير "ستار"، بينما قرر بنك القاهرة خفض الفائدة بين 0.75% على حساب التوفير الذي يتراوح بين 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.
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