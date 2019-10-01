مصر… البنوك الحكومية تقرر خفض فائدة حسابات التوفير

أصدرت البنوك الحكومية المصرية قرارا بخفض الفائدة على حسابات التوفير، اليوم الثلاثاء، وقرر بنك تنمية الصادرات خفض الفائدة على حسابات التوفير والحسابات الجارية من 50 إلى 100 نقطة.

ويأتي القرار اتساقا مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بخفض الفائدة بنسبة قبل أيام لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن البنك الأهلي خفض أسعار الفائدة 0.5% على جميع شرائح حساب التوفير العادي مع الإبقاء على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت عند 14%، يصرف العائد عليها شهريا، و14.25% للشهادة التي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.

وقررت بنوك مصر خفض الفائدة 1% على جميع شرائح حساب التوفير، والبنك العقاري المصري الذي قرر خفضها بالنسبة ذاتها على القروض الشخصية، وقروض المشروعات الكبرى، و0.25% على الودائع، وبنك التنمية الصناعية بالنسبة ذاتها على حسابات التوفير "ستار"، بينما قرر بنك القاهرة خفض الفائدة بين 0.75% على حساب التوفير الذي يتراوح بين 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.