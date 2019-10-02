نوفاك: روسيا ستنفذ صفقة "أوبك +" في أكتوبر بالكامل

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تنوي تنفيذ شروط صفقة "أوبك +" في أكتوبر/تشرين الأول، وخفض إنتاج النفط إلى 228 ألف برميل في اليوم إلى مستوى أكتوبر 2018.

وقال نوفاك في مؤتمر للطاقة في موسكو يحضره وزيرا الطاقة السعودي والإيراني: "نعم سننفذه".

وفي وقت سابق أعلن وزير الطاقة أن روسيا خفضت إنتاج النفط إلى 200 ألف برميل في اليوم حتى 30 سبتمبر/أيلول.

وأضاف نوفاك أن الإيرادات الإضافية للميزانية الروسية من صفقة "أوبك+" تصل إلى حوالي 30.6 مليار دولار في عام 2019 (نحو 2 تريليون روبل). وكتب نوفاك مقال نُشر في مجلة "إينيرغيتشسكايا بوليتيكا": "في تموز/يوليو 2019، تقرر تمديد الاتفاقية الخاصة بالحد من إنتاج النفط في إطار "أوبك +" حتى 1 نيسان/أبريل 2020. ونتيجة لذلك، ستصل إيرادات الميزانية الإضافية للعام الحالي إلى حوالي 2 تريليون روبل". وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن التقييد في الإنتاج ليس دائمًا، ولن يستخدم إلا في الحالات التي يكون فيها "ضروريًا لروسيا أو على الأقل لا يتعارض مع مصالحها في السوق العالمية".

يذكر أن بلدان "أوبك+" كانت قد وافقت في أوائل تموز/ يوليو، بالإجماع على تمديد الصفقة لتخفيض إنتاج النفط في ظل الظروف الحالية لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية آذار / مارس 2020.

وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة أوبك+ قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني/يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك ستقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول خارج أوبك – بما قدره 400 ألف برميل يوميا. فيما وافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018.