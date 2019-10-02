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17:47 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    ارتفاع حجم استثمارات بنوك الإمارات في السعودية ومصر إلى نحو 27 مليار دولار

    © REUTERS / SATISH KUMAR
    اقتصاد
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    ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر إلى 101 مليار درهم (27.59 مليار دولار أمريكي)، مع نهاية النصف الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 24.7 في المئة، عن نهاية العام السابق.

    ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء، أن استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر تشكل نحو 18 بالمئة من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية.

    علم مصر
    © flickr.com/ John McCabe
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    ووفقا للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي، بلغت قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة، التي تأتي بالمركز الأول من حيث قيمة الاستثمار المصرفي الإماراتي بالخارج، 61.3 مليار درهم (16.75 مليار دولار).

    وكشفت الإحصائيات، أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام؛ فيما زادت قيمتها في مصر إلى نحو 47.5 مليار درهم (حوالي 13 مليار دولار)، خلال فترة الرصد ذاتها.

    ومن بين أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة، على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية، جاءت السعودية بواقع 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، ومصر بواقع 4.1 مليار (1.12 مليار دولار)، وجزر كايمان بواقع 2.3 مليار درهم ( 628مليون دولار).

    وسجلت السعودية أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، تليها مصر بواقع 13 مليار درهم (3.55 مليار دولار)، ثم المملكة المتحدة بواقع 11.1 مليار درهم (3.03 مليار دولار).

    وبحسب الوكالة، يعد النظام المصرفي الإماراتي الأكبر، من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا؛ ومع نهاية أيلول/سبتمبر 2018 ، بلغ إجمالي الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم (776 مليار دولار).

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, الإمارات, مصر
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