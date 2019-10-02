ارتفاع حجم استثمارات بنوك الإمارات في السعودية ومصر إلى نحو 27 مليار دولار

ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء، أن استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر تشكل نحو 18 بالمئة من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية.
وكشفت الإحصائيات، أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام؛ فيما زادت قيمتها في مصر إلى نحو 47.5 مليار درهم (حوالي 13 مليار دولار)، خلال فترة الرصد ذاتها.
ومن بين أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة، على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية، جاءت السعودية بواقع 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، ومصر بواقع 4.1 مليار (1.12 مليار دولار)، وجزر كايمان بواقع 2.3 مليار درهم ( 628مليون دولار).
وسجلت السعودية أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، تليها مصر بواقع 13 مليار درهم (3.55 مليار دولار)، ثم المملكة المتحدة بواقع 11.1 مليار درهم (3.03 مليار دولار).
وبحسب الوكالة، يعد النظام المصرفي الإماراتي الأكبر، من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا؛ ومع نهاية أيلول/سبتمبر 2018 ، بلغ إجمالي الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم (776 مليار دولار).
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