الفريق الأمريكي يذهب "بعقل منفتح" إلى جولة المحادثات التجارية مع الصين

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الجمعة، إن فريق مفاوضي الولايات المتحدة يذهب "بعقل منفتح" إلى أحدث جولة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل والتي ستشمل اجتماعات على مستوى نواب الوزراء يومي الاثنين والثلاثاء واجتماعات على المستوى الوزاري يومي الخميس والجمعة.

وامتنع كودلو عن الإدلاء بأية تكهنات بشأن المحادثات لكنه قال إن البلدين كليهما أظهرا بوادر على تخفيف التوترات على مدار الشهر المنقضي، مع تأجيل الولايات المتحدة بعض الزيادات في الرسوم الجمركية وقيام الصين بمشتريات متواضعة من المنتجات الزراعية الأمريكية، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أن محادثات الأسبوع المقبل قد تظهر تقدما في فتح سوق الخدمات المالية الصيني.

وقال أيضا إن لا يعتقد أن تحقيقا بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون له تأثير على محادثات التجارة مع الصين.

وبدأت إدارة ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوطا على الصين، حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، وهو ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين.