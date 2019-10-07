"سبوتنيك" تدعم "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة

ستعقد الفعاليات في القاهرة يومي 8 و 10 أكتوبر/تشرين الأول بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية. سوف يصبح المعرض أول نظير أجنبي للمعرض الصناعي الروسي إننوبروم.

سيضم "الأسبوع الصناعي الكبير" أكثر من مائة من الشركات والشركات الرائدة. سيكون الحدث التجاري الرئيسي هو المنتدى الصناعي الأفريقي بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة الروسي والمصري، دينيس مانتوروف وعمرو نصار. في إطار المعرض، سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وفي الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر، ستعقد المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية "روساتوم" منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة.

ستضع "سبوتنيك" العربية الاستوديو في منتدى القاهرة. سيقومون هنا بمقابلة المشاركين والضيوف من كبار الشخصيات في الحدث، وإجراء التقارير. ستنشر أحدث الأخبار والصور الخاصة بالحدث على الموقع.

وقالت رئيسة قسم "سبوتنيك" العربي دارين أخماتوفا: "بالنسبة إلى سبوتنيك العربية باعتبارها واحدة من أكثر وكالات الأنباء قراءة في العالم العربي، من المهم بالتأكيد حضور مثل هذا الحدث الكبير. لأول مرة، ستقدم روسيا إنجازاتها الصناعية في مصر بهذا الحجم. نأمل ألا نتمكن فقط من إخبار القراء العرب بالابتكارات الروسية الصنع المتقدمة، بل أن نخدم أيضًا مصالح روسيا ومصر في الساحة الصناعية والاقتصادية الإفريقية المشتركة".

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