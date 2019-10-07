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    "سبوتنيك" تدعم "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة

    © REUTERS / Pavel Golovkin
    اقتصاد
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    ستعمل وكالة الأنباء والإذاعة باللغة العربية "سبوتنيك" كشريك إعلامي للمعرض والمنتدى الصناعي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير".

    ستعقد الفعاليات في القاهرة يومي 8 و 10 أكتوبر/تشرين الأول بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية. سوف يصبح المعرض أول نظير أجنبي للمعرض الصناعي الروسي إننوبروم.

    سيضم "الأسبوع الصناعي الكبير" أكثر من مائة من الشركات والشركات الرائدة. سيكون الحدث التجاري الرئيسي هو المنتدى الصناعي الأفريقي بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة الروسي والمصري، دينيس مانتوروف وعمرو نصار. في إطار المعرض، سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وفي الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر، ستعقد المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية "روساتوم" منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة.

    ستضع "سبوتنيك" العربية الاستوديو في منتدى القاهرة. سيقومون هنا بمقابلة المشاركين والضيوف من كبار الشخصيات في الحدث، وإجراء التقارير. ستنشر أحدث الأخبار والصور الخاصة بالحدث على الموقع.

    وقالت رئيسة قسم "سبوتنيك" العربي دارين أخماتوفا: "بالنسبة إلى سبوتنيك العربية باعتبارها واحدة من أكثر وكالات الأنباء قراءة في العالم العربي، من المهم بالتأكيد حضور مثل هذا الحدث الكبير. لأول مرة، ستقدم روسيا إنجازاتها الصناعية في مصر بهذا الحجم. نأمل ألا نتمكن فقط من إخبار القراء العرب بالابتكارات الروسية الصنع المتقدمة، بل أن نخدم أيضًا مصالح روسيا ومصر في الساحة الصناعية والاقتصادية الإفريقية المشتركة".

    "سبوتنيك" هي وكالة أنباء وإذاعة، لها مراكز إعلامية متعددة الوسائط في عشرات البلدان، أبرزها في الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فرنسا، ألمانيا، مصر، وكذلك في بريطانيا. وتقوم الوكالة اليوم بتغطية الأخبار العالمية السياسية منها والاقتصادية لجمهور واسع من الرأي العام العالمي.

    "سبوتنيك" هي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الانترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة، والبث التناظري والرقمي باللغات الروسية والفرنسية والإنكليزية في 80 مدينة من جميع أنحاء العالم وعلى شبكة الانترنت. وتقوم الوكالة بتوفير أشرطة سبوتنيك الإخبارية على مدار الساعة المعلومات لدور النشر الرائدة في جميع أنحاء العالم باللغات الإنكليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية. 

    كما تقوم إذاعة "سبوتنيك" بالبث أكثر من 800 ساعة يوميا على ترددات وموجات  FM، DAB / DAB +.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, الضبعة, دينيس مانتوروف, مصر, سبوتنيك
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