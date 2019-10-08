صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يفتتح ممثلية في السعودية

وأضاف البيان بأن التعاون النشيط بين الصندوقين يتم تنفيذه أيضاً، من خلال منصة للاستثمار في مجال الطاقة، تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة "أرامكو" ومنصة روسية –سعودية مشتركة للاستثمارات في قطاع التكنولوجيات بقيمة 1 مليار دولار.
كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا: "لقد أصبحت الرياض وموسكو قاطرة الاتفاقية في إطار "أوبك +"، وإن الإرادة السياسية لقيادة البلدين تخبرنا أن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الطاقة سيستمر".
وتجري الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، المقررة الشهر الجاري.
وشهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.
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