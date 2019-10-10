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14:50 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    اجتماع الدول الأعضاء في منظمة أوبك في فيينا

    أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط من الدول الأخرى في عام 2020

    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    اقتصاد
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    أعلنت منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري خفض توقعاتها بشأن الطلب على النفط لعام 2019 بمقدار 0.04 مليون برميل يومياً، موضحة أنه لن يتعدى المليون برميل يومياً.

    موسكو- سبوتنيك. وجاء في تقرير المنظمة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول: "تم تغيير توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2019، وانخفض بمقدار 0.04 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 0.98 مليون برميل يوميًا، ليبلغ إجمالي الطلب 99.8 مليون برميل يوميًا".

    وأوضحت المنظمة أن خفض التوقعات يرجع إلى مراجعة المؤشرات للنصف الأول من العام، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وعدد من دول آسيا والمحيط الهادئ.

    وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، 12 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / KARIM SAHIB
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    كما تشير توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2020 في التقرير الجديد إلى بقاء المؤشرات على حالها مع تسجيل نمو ارتفاع بسيط  من 1.08 مليون برميل يوميًا، إلى 100.88 مليون برميل يوميًا.

    في غضون ذلك، أفاد تقرير منظمة أوبك، بأن الهجمات على المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية في سبتمبر /أيلول، أدت إلى انخفاض نسبة الإنتاج بـ1.3 مليون برميل يومياً مقارنة بشهر أغسطس /آب، فارتفع مستوى تنفيذ أوبك+ للاتفاق من 113 بالمئة إلى 274 بالمئة.

    وأكد  تقرير المنظمة "وفقاً لبيانات المصادر الثانوية، بلغ متوسط إنتاج النفط الشهري لأوبك في سبتمبر /أيلول، بحسب البيانات الأولية، 28.49 مليون برميل يومياً، وهذا أقل بـ1.318 مليون برميل يومياً من الشهر الماضي. بشكل أساسي انخفض الإنتاج في السعودية، فنزويلا، العراق وإيران، وزاد الإنتاج بشكل أساسي في ليبيا، أنغولا وكونغو".

     وتعود أكبر نسبة الانخفاض إلى السعودية، حيث هبط إنتاج النفط فيها بشهر أيلول/سبتمبر بـ1.28 مليون برميل يومياً، حتى 8.564 مليون برميل يومياً. ويشار إلى أن المملكة نفسها أبلغت أوبك بانخفاض أصغر بكثير – بـ660 ألف برميل يومياً، حتى 9.129 مليون.

    انظر أيضا:

    أوبك: السعودية استعادت كامل إنتاجها للنفط بعد الهجمات على أرامكو
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    الكلمات الدلالية:
    تقرير, برميل, سوق النفط, توقعات النمو, أوبك
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