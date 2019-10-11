Widgets Magazine
تسجيل
13:49 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    الدولار

    أيام الدولار معدودة...وسائل إعلام تتحدث عن عودة العالم إلى المعيار الذهبي

    © Photo / CC
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    1 0 0
    تابعنا عبر

    صرح رئيس شركة Euro Pacific Capital Inc بيتر شيف، أن العالم يعود إلى المعيار الذهبي، ويعيش الدولار أيامه الأخيرة.

    وكتب موقع Seeking Alpha أنه وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، زادت عشرات البنوك المركزية من احتياطي الذهب بمقدار 1 طن على الأقل. أصبحت أربعة بنوك مركزية مشترين رئيسيين للذهب في أغسطس/آب. أضافت تركيا إلى احتياطياتها ذهبا بكميات كبيرة، حيث خزنت 41.8 طن من المعدن الأصفر. أضافت روسيا، التي كانت رائدة في شراء الذهب في عام 2019، 11.3 طن أخرى إلى مخزونها. تجاوز احتياطي الذهب للبنك المركزي الروسي في سبتمبر/أيلول 100 مليار دولار. بفضل المشتريات الأخيرة، زادت روسيا هذا العام وحده احتياطياتها من الذهب بحوالي 120 طن. اشترت الصين 5.9 طن أخرى في الأشهر التسعة الماضية. زادت قطر احتياطياتها من الذهب بمقدار 3.1 طن.

    وأضاف الموقع أن مشتريات الذهب زادت من قبل البنوك المركزية في يوليو/تموز. في المجموع، في العام الماضي، خزنت البنوك المركزية في العالم 651.5 طن من الذهب. لاحظ مجلس الذهب العالمي أن عام 2018 تميز بأعلى مستوى من صافي المشتريات السنوية للذهب من قبل البنوك المركزية منذ تعليق إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971 وثاني أكبر إجمالي سنوي في التاريخ.

    أصبحت محاولة التخلص من الدولار غير المستقر السبب الرئيسي لاهتمام البلدان بالذهب. وكان المشترون الرئيسيون روسيا والصين. لقد قدموا مثالاً لبلدان أخرى.

    وأشار بيتر شيف، رئيس شركة Euro Pacific Capital Inc ، وهي شركة وساطة، إلى أن الولايات المتحدة خرجت عن المعيار الذهبي في عام 1971 ، ولكن في رأيه ، فإن العالم سيعود إليه.

    وقال شيف: "الأيام التي كان فيها الدولار عملة احتياطي معدودة، ونحن نعود إلى الأساسيات. كما تعلمون، كل ما هو جديد هو قديم منسي. كان للذهب قيمة خاصة في الماضي، والمستقبل له. إن البنوك المركزية ذكية بما يكفي لتتوقع المستقبل وتزيد احتياطياتها من الذهب الآن".

    انظر أيضا:

    مصادر: السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
    الاتحاد الأوروبي يدعو للتخلي عن الدولار واستخدام اليورو
    زيادة عدد الدول التي تعتزم التخلي عن الدولار
    الكلمات الدلالية:
    اقتصاد, روسيا, تركيا, الذهب, الدولار
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مصطافون على شاطئ خليج نيجني إميريتينسكي في سوتشي
    ليست كل أجزائها باردة...الموسم المخملي في روسيا
    رئيس وزراء العراق: المظاهرات غيرت قواعد نومي
    مظاهرات العراق تغير من نظام نوم رئيس وزراء العراق
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك