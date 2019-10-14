صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يفتتح ممثلية في السعودية

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، عن افتتاح أول مكتب للصندوق يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول في المملكة العربية السعودية.

الرياض-سبوتنيك. قال دميتريف للصحفيين: "نحن نفتتح أول مكتب تمثيلي في المملكة العربية السعودية. سيبدأ العمل في 14 أكتوبر، وسنحصل على ترخيص لهذا المكتب التمثيلي".

وأشار إلى أنه في المرحلة الأولية، سيعمل عدد قليل من الموظفين.

وأشار إلى أن "هذا المكتب سيكون حلقة وصل مهمة بين رجال الأعمال السعوديين والروس. وسنعقد غدا الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الذي سيضم أكبر رجال الأعمال في روسيا والسعودية".

وأضاف دميتريف: "سيساعد مكتبنا العديد من الشركات السعودية على إيجاد مشاريع لها في روسيا، بالإضافة لمواصلة الاستثمار من الجانب السعودي في روسيا، وكذلك لعمل الشركات الروسية في المملكة، حيث سيكون هناك العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية".

يعتبر صندوق الاستثمار المباشر الروسي صلة الوصل بين المملكة العربية السعودية وروسيا على صعيد الاستثمار، حيث قام بإنشاء خطة شراكة استراتيجية طويلة الأمد في عام 2015.

وينظم صندوق الاستثمار بالتعاون مع الجانب السعودي، أعمال منتدى الاستثمار الروسي السعودي ، الذي سيجمع أكثر من 300 مشارك من كلا البلدين.

حيث سيحضر المنتدى أكبر وفد تمثيلي من رجال الأعمال الروس في تاريخ العلاقات بين الدولتين.