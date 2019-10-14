مستثمرون روس يبدون اهتماما بالاكتتاب العام في شركة "أرامكو" السعودية

صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، عن اهتمام عدد من المستثمرين الروس بالاكتتاب العام، الذي تستعد له أكبر شركة نفط في العالم، "أرامكو" السعودية.

قال دميتريف للصحفيين عن اهتمام مستثمرين روس بالاكتتاب العام الذي تستعد له شركة " أرامكو" السعودية.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا بشكل عام لديها الكثير من الإمكانات في قطاع النفط.

ويشارك وفد من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وينظم صندوق الاستثمار بالتعاون مع الجانب السعودي، أعمال منتدى الاستثمار الروسي السعودي، الذي سيجمع أكثر من 300 مشارك من كلا البلدين.

حيث سيحضر المنتدى أكبر وفد تمثيلي من رجال الأعمال الروس في تاريخ العلاقات بين الدولتين.