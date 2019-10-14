انطلاق المنتدى الروسي السعودي لرجال الأعمال في الرياض

انطلق، اليوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، في العاصمة السعودية الرياض المنتدى الروسي السعودي لرجال الأعمال، والذي يجمع مدراء من كبرى الشركات في البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.

يعقد المنتدى بإشراف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي RDIF والهيئة السعودية العامة للاستثمار SAGIA، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية SCISP.

ويضم المنتدى أكثر من 300 مشارك، يمثلون كبرى الشركات في البلدين، كما يحضر هذه الفعالية أكبر وفد من رجال الأعمال الروس وأكثرهم تمثيلا في تاريخ العلاقات بين موسكو والرياض.

يذكر بأن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تأسس في يونيو/حزيران 2011، بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل الصندوق كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا.

ويعتبر الصندوق منصة للاستثمارات السعودية في روسيا. ففي العام 2015، قام الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF بإنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأجل، حيث خصص الصندوق السعودي 10 مليارات دولار لاستثمارها في روسيا بالتعاون مع الصندوق الروسي، وفي هذا الإطار اعتمد الصندوقان استثمارات تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار.