شركة السكك الحديدية الروسية توقع اتفاقا لتطوير البنية التحتية في السعودية

تم توقيع الاتفاقية، اليوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تشهد المملكة العربية السعودية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتهدف الاتفاقية لتوسيع شبكة السكك الحديدية والمشاريع المتعلقة بـ"رؤية 2030".

وسينظر الطرفان في إمكانية توفير أنظمة روسية لتأمين السلامة، وتسهيل تبادل الكفاءات بين الجانبين الروسي والسعودي في هذا المجال.

وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، قد تحدث عن التعاون بين شركة السكك الحديدية الروسية والسعودية، لبناء البنية التحتية التي تهدف لدعم نمو التجارة، بالإضافة لخلق خدمات لوجستية إضافية للمصنعين والتطلع للعمل المشترك بين الطرفين.

وكان دميتريف أعلن، في وقت سابق، عن افتتاح أول مكتب للصندوق يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، في المملكة العربية السعودية.