وزير التجارة والصناعة الروسي يتحدث عن آفاق الصناعة الروسية في سوريا

صرح وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف، للصحفيين بأن الشركات الكبيرة في روسيا يمكنها تعزيز الإنتاج في سوريا في غضون ثلاث سنوات بهدف الدخول إلى بلدان ثالثة.

وأكد الوزير أن الشركات الصناعية الروسية تعمل الآن في سوريا "في الصناعات المدنية البحتة وفي تحديث الطاقة وتوريد المنتجات الهندسية للبناء، وتقنيات الطرق والانتعاش الاقتصادي. هذا اتجاه كبير".

وقال مانتروف ردا على سؤال حول ما إذا كانت المؤسسات الكبيرة في روسيا تستطيع دخول السوق السورية محليا في كل الاتجاهات من أجل الاعتماد على دولة واحدة فقط "هذا ممكن تماما، ولكننا بحاجة إلى أن ننظر على نطاق أوسع في البلدان الأخرى إذا كنا نتحدث عن التجميع. لأن السوق السورية ليست كبيرة في في جميع المجالات إلى الاعتماد عليها فقط".

ووفقا له، فإن الأجندة الاقتصادية للعلاقات الثنائية ستكثف مع انتهاء جميع العمليات العسكرية في سوريا.