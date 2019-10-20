"قطر للبترول" تعلن انضمامها لـ"مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية"

وأكد الموقع الإلكتروني للشركة القطرية، أنها بذلك تصبح أول شركة نفط وطنية في الشرق الأوسط تتمتع بعضوية هذا التجمع.
وتماشياً مع دعمها للمبادرة، أكدت "قطر للبترول" التزامها بتقديم تقارير مفتوحة وشفافة؛ حيث تقوم في الوقت الحاضر بتعزيز ممارساتها في الإفصاح بما يتماشى مع المعايير الدولية لتقارير الشركات.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول" سعد الكعبي، "نحن ملتزمون بتطبيق وتعزيز هذه المبادئ أينما نعمل. وسنواصل بالتعاون مع المبادرة بتعزيز الشفافية في جميع أنحاء صناعة البترول".
يقع مقر "المبادرة" في العاصمة النرويجية أوسلو؛ وتتكون من ائتلاف من الحكومات والشركات والمستثمرين ومجموعات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الشريكة؛ وتعمل على بناء الثقة بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.
وتشمل الشركات الداعمة للمبادرة، شركات التعدين وشركات النفط الدولية، واللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط والغاز.
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