صحيفة: ألمانيا تدرس بناء ميناء فضائي

وقرر وزير الاقتصاد دراسة إنشاء ميناء فضائي في ألمانيا بناء على رغبة قطاع الصناعة، وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم: "الفضاء يثير شغف لدى الكثير من الناس ويوفر الآلاف من فرص العمل في ألمانيا، نحن رائدون في تقنيات الأقمار الاصطناعية، لذلك أرحب بدراسة مقترح اتحاد الصناعات الألمانية بشأن إنشاء ميناء فضائي.

وأعلن اتحاد الصناعات الألمانية عن رغبته في أن يتم إنشاء ميناء فضائي في البلاد، وطالب الاتحاد خلال مؤتمره عن الفضاء الحكومة الألمانية بتوفير الشروط اللازمة لإنشاء مثل هذا الميناء، وقال رئيس اتحاد الصناعات الألماني ديتر كيمبف، يوم الجمعة الماضي، إنه يمكن إطلاق صواريخ صغيرة عبر هذا الميناء حاملة للأقمار الصناعية، وأشار كيمبف إلى أن الميناء الفضائي "يلعب دوراً مركزياً لألمانيا ولصناعتها في عصر الثورة الرقمية".