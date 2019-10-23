روسيا وإثيوبيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة الذرية

وقعت روسيا وإثيوبيا، اليوم الأربعاء، في القمة الروسية الأفريقية في سوتشي، اتفاقا حكوميا دوليا حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حسبما ذكرت شركة "روس آتوم" الحكومية.

وقالت الشركة: "إن الاتفاقية ستكون بمثابة نقطة انطلاق لبدء حوار نشط بين البلدين في المجال النووي، وستسمح ببدء التنفيذ العملي لمشاريع تعاون محددة".

قام بتوقيع الوثيقة من الجانب الروسي المدير العام لشركة "روس آتوم"، ألكسي ليخاتشيوف، من إثيوبيا - وزير الابتكار والتكنولوجيا غيتاخون ميكوريا كوما.

تخلق الاتفاقية أساسا قانونيًا للتفاعل بين روسيا وإثيوبيا في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك في مجال تقنيات الإشعاع والطب النووي، وكذلك في إنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والزراعة. يقول التقرير: "على المدى الطويل، سيسمح الاتفاق بدراسة إمكانية إنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية في إثيوبيا".

وتعقد في سوتشي الروسية القمة الروسية الأفريقية الأولى، يومي 23 و24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.