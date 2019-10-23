رئيس جمعية المصدرين المصريين: نتطلع إلى أن تصبح مصر بوابة الصناعات الروسية إلى أفريقيا

قال رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" خالد الميقاتي، إن قيمة التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا ضعيف للغاية.

وأوضح ميقاتي لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في قمة "روسيا أفريقيا"، المنعقد في مدينة سوتشي الروسية، أن قارة أفريقيا تستورد من الخارج بما يعادل 400 مليار دولار منهم أقل من 20 مليار دولار فقط من روسيا، مشيرا إلى أن 40% من صادرات روسيا لأفريقيا تذهب إلى مصر.

وقال رئيس جمعية المصدرين المصريين إن التعاون بين مصر وروسيا يمكنه أن يعظم الصادرات الروسية إلى القارة الأفريقية لتصبح مصر "بوابة الصناعات الروسية إلى أفريقيا"، وذلك نظرا لما يربطها بالقارة الأفريقية من اتفاقات تجارية موجودة حاليا، إلى جانب الاتفاقات التي يتم تحضيرها مثل اتفاق "إنتركونتننتال أجريمنت" بين الدول الأفريقية، المنتظر دخوله حيز التنفيذ بنهاية العام.

وأشار ميقاتي إلى أن هذا التعاون سيعطي ميزة إضافية للصناعات الروسية خاصة في مجالات الزراعة والصحة والبنية التحتية، وهي المجالات التي ركز عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رفع المهارات لدى شباب القارة الأفريقية.

وعن تصدير المنتجات المصرية إلى روسيا قال ميقاتي إن جمعية المصدرين المصريين تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا خاصة في مجال الحاصلات الزراعية والأغذية ومواد البناء والكيماويات والصحة، خاصة المستلزمات الطبية وبعض الأدوية الطبية.

ولفت ميقاتي إلى أن التركيز في تصدير المنتجات المصرية إلى القارة الأفريقية يتمحور حول مجالي التنمية الزراعية والتنمية الصحية، من خلال التعاون مع الجانب الروسي عن طريق تجميع الآلات الزراعية الروسية، على سبيل المثال، في مصر ومن ثم انطلاقها إلى القارة الأفريقية.

وفي مجال التنمية الصحية يمكن التعاون بين روسيا ومصر لإيجاد شركاء من الجانبين للعمل في مجال إقامة المستشفيات والخدمات الصحية في أفريقيا.

وأشار ميقاتي إلى تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في جذب مصنعين روس للتعاون مع المصنعين المصريين في عدة صناعات مثل صناعة السكر وتجهيز دقيق القمح والمعكرونة، وأيضا صوامع القمح.

وتعقد في سوتشي الروسية القمة الروسية الأفريقية الأولى، يومي 23 و24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.