رئيس هيئة سكك حديد مصر: بروتوكول تعاون مع روسيا لإنشاء خطوط وتوريد 1300 عربة قطار

وأشار رسلان إلى التعاقد مع شركة "ترانس ماش" الروسية على توريد 1300 عربة قطار، بالتعاون مع بنك مجري وآخر روسي لتمويل توريد العربات.
وحول التعاون في أمن السكك الحديدية، قال رسلان إن هناك دراسة لإنشاء مركز تحكم رئيسي للسكك الحديدية في مصر، على غرار ما هو موجود في السكك الحديد الروسية في موسكو الآن، وذلك بالتعاون مع سكك حديد روسيا.
وأشار رسلان إلى أنه بعد الدراسة الفنية لتنفيذ تلك المشروعات سيتم توقيع عقود منفصلة لكل مشروع حسب إمكانات الإنشاء والتمويل.
وقال رسلان إن هذا بداية للتعاون بين البلدين في مجال السكك الحديدية والنقل بشكل عام.
وانطلقت، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، قمة روسيا – أفريقيا وهي القمة الأولى من نوعها والتي يستضيفها منتجع سوتشي حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.
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