رئيس هيئة سكك حديد مصر: بروتوكول تعاون مع روسيا لإنشاء خطوط وتوريد 1300 عربة قطار

قال المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه تم توقيع بروتوكول نوايا مع شركة سكك حديد روسيا "إر جي دي" بشأن اتفاقيات التعاون في مجال البنية الأساسية.

وأوضح رسلان لـ" سبوتنيك "، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في قمة "روسيا - أفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية، أن بروتوكول النوايا ينص على تنفيذ ازدواج لخطوط السكك الحديدية ذات الكثافة العالية مثل خط "قليوب - منوف - طنطا" بطول 95 كيلومترا، وخط "طنطا - الزقازيق، طريق زفتى" بطول 56 كيلومترا، إلى جانب ازدواج خط بضائع من ميناء الإسكندرية وحتى محطة إمبابة في محافظة الجيزة بطول 226 كيلومترا، وأيضا إنشاء خط بضائع جديد بين محطتي "المناشي" (خط إيتاي البارود - المناشي) ومدينة 6 أكتوبر.

وأشار رسلان إلى التعاقد مع شركة "ترانس ماش" الروسية على توريد 1300 عربة قطار، بالتعاون مع بنك مجري وآخر روسي لتمويل توريد العربات.

وحول التعاون في أمن السكك الحديدية، قال رسلان إن هناك دراسة لإنشاء مركز تحكم رئيسي للسكك الحديدية في مصر، على غرار ما هو موجود في السكك الحديد الروسية في موسكو الآن، وذلك بالتعاون مع سكك حديد روسيا.

وأشار رسلان إلى أنه بعد الدراسة الفنية لتنفيذ تلك المشروعات سيتم توقيع عقود منفصلة لكل مشروع حسب إمكانات الإنشاء والتمويل.

وقال رسلان إن هذا بداية للتعاون بين البلدين في مجال السكك الحديدية والنقل بشكل عام.

وانطلقت، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، قمة روسيا – أفريقيا وهي القمة الأولى من نوعها والتي يستضيفها منتجع سوتشي حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.