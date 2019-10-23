رجل أعمال مصري: يجب أن تنفتح روسيا أكثر في العلاقات التجارية مع أفريقيا

قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة "القلعة" المستثمرة في مجال الصناعة والبنية الأساسية، إن القمة الروسية الأفريقية فرصة لزيادة التعاون التجاري.

وأوضح هيكل لـ" سبوتنيك "، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في قمة "روسيا أفريقيا" ، في مدينة سوتشي الروسية، أنه لم تكن تجمع شركتهم علاقات مع شركات روسية، لكن منذ منتدى "دافوس" بدأ التواصل مع شركتين روسيتين، مشيرا إلى أن القمة الروسية الأفريقية فرصة لبحث آفاق التعاون مع شركات روسية أخرى.

ولفت هيكل إلى أن شركته تركز أكثر على تعزيز العلاقات التجارية بشكل أكبر من التركيز على البحث عن مستثمرين.

وقال هيكل إن أرقام التبادل التجاري بين مصر وروسيا ضئيلة، معربا عن أمله في زيادة العلاقات التجارية، في ظل وضع عالمي اقتصادي ليس في أفضل أحواله.

وأضاف هيكل أنه يتطلع إلى أن تقدم روسيا أكثر على الانفتاح في علاقاتها التجارية والاقتصادية في القارة الأفريقية.

وانطلقت، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، قمة روسيا – أفريقيا وهي القمة الأولى من نوعها والتي يستضيفها منتجع سوتشي حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.