رجل أعمال مصري: يجب أن تنفتح روسيا أكثر في العلاقات التجارية مع أفريقيا

ولفت هيكل إلى أن شركته تركز أكثر على تعزيز العلاقات التجارية بشكل أكبر من التركيز على البحث عن مستثمرين.
وقال هيكل إن أرقام التبادل التجاري بين مصر وروسيا ضئيلة، معربا عن أمله في زيادة العلاقات التجارية، في ظل وضع عالمي اقتصادي ليس في أفضل أحواله.
وأضاف هيكل أنه يتطلع إلى أن تقدم روسيا أكثر على الانفتاح في علاقاتها التجارية والاقتصادية في القارة الأفريقية.
وانطلقت، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، قمة روسيا – أفريقيا وهي القمة الأولى من نوعها والتي يستضيفها منتجع سوتشي حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)