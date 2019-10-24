روسيا والدول الأفريقية توقع 50 وثيقة قيمتها نحو 12.5 مليار دولار

أعلن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، اليوم الخميس، عن توقيع روسيا والدول الأفريقية، لاتفاقيات خلال منتدى روسيا-أفريقيا في سوتشي تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار.

سوتشي - سبوتنيك. وقال كوبياكوف للصحفيين: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي تم توقيعها أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الحجم المالي للوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة، 800 مليار روبل (نحو 12.5 مليار دولار)".

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه من المتوقع خلال قمة روسيا - أفريقيا في سوتشي توقيع حزمة كبيرة من الوثائق، بينها عدد من الاتفاقيات التجارية، بين روسيا والدول الأفريقية.

وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، وكذلك المنتدى "الروسي الإفريقي" ، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، ويشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الأفريقية.

يذكر أن وكالة "روسيا سيغودنيا" تعمل بصفتها شريكا إعلاميا لمنتدى روسيا - أفريقيا.