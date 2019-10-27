مشاركة عالمية واسعة في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، اليوم الأحد، عن مشاركة 49 جهة تشكل دورا محوريا في تطوير ونجاح أعمال الدورة السنوية الثالثة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المرتقب إقامته في الرياض خلال الفترة، من 29 وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

القاهرة-سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تشهد "مبادرة مستقبل الاستثمار" مشاركة نحو 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، في فعاليات وجلسات في نسخة العام 2019.

وتبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية، من بين هؤلاء، نحو 39 بالمئة، و20 بالمئة من أوروبا، و19 بالمئة من المتحدثين من آسيا، فيما تشكل نسبة مشاركة دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15 بالمئة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف شخص للمشاركة في المؤتمر.

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن مشاركة 49 شريكاً عالمياً من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار 2019. https://t.co/SSYWvaQ3LH#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 27, 2019

وتنقسم مجموعة الشركاء في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 إلى ثلاثة فئات، هي 16 شريكا استراتيجيا، كشركة "داو كيميكال"، ومؤسسة "إتش إس بي سي" المالية الدولية، وسامسونج، ومجموعة "اللولو" العالمية، وشركة "ريلاينس" للصناعات المحدودة، وموانئ دبي العالمية، وبنك الرياض، وسابك، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة "معادن".

وتشارك 12 جهة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية.

ويتضمن المؤتمر مشاركة 21 جهة تكنولوجية عالمية، مثل هواوي وفيرجين هايرلوب، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا.

كما يعرض هؤلاء أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتدادا من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولا إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها.

وتم إطلاق مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات.

وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم