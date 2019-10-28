تعاون روسي إماراتي لشراء شركة نقل ضخمة

قالت مصادر قريبة من شركة "فيسكو" الروسية، أن كل من شركتي ميناء دبي العالمية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي تهتم بشراء مجموعة شركات نقل "فيسكو" (شركة الشرق الأقصى للشحن).

وبحسب المصادر، فإن الشركتين الروسية والإماراتية على استعداد لاستثمار حوالي 2 مليار دولار في مشاريع الشركة اللوجستية.

وكانت الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار قد تلقت، عام 2017، طلبا من شركة موانئ دبي العالمية وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بشأن الموافقة على شراء أسهم شركة "فيسكو" للنقل، بما في ذلك الميناء البحري في فلاديفوستوك، الذي يتبع أيضا إلى فيسكو، لكن تم رفض العرض لاعتبار الميناء مرفق استراتيجي، بحسب رئيس مجلس إدارة "فيسكو" ليلى محمد زاد، في مقابلة مع فيدوموستي.

ونقلت فيدوموستي عن أحد كبار المديرين السابقين في الشركة قوله: "تمثل فيسكو ميزة ماسية وتنافسية، والبوابة الرئيسية للشرق الأقصى، ومزيد من الأرياح".