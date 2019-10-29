منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" يشكل فرصة للمستثمرين الروس

وفي حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك" قال العمران: "أصبح للمنتدى صدى في كل أنحاء العالم وتأثيرا ذهنيا على المستثمرين المحليين والدوليين وأصبح بمثابة شرارة تنطلق كل عام لتدفع بجميع الجهود الخاصة بالاستثمار نحو الأمام ولاحظنا بعد انطلاق فكرة المنتدى تزايد دخول رؤوس أموال ضخمة من الخارج وهذا أحد أهداف المستثمر في دعم مستقبل الاستثمار العالمي".

وحول التعاون مع روسيا أكد العمران أن المنتدى، دون أدنى شك، يصب في صالح البلدين واتخذ منحى جديد منذ ٣ سنوات، بعد أن استلم ولي العهد محمد بن سلمان الاقتصاد وإطلاق رؤية 2030 التي من أهم أهدافها التنوع في الاقتصاد السعودي وتخفيف الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الخارجية.

وعن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين التاريخية للسعودية أوضح العمران أنها جاءت لتعزيز العلاقات ولإطلاق مشاريع جديدة واعدة وهامة في المستقبل القريب بين البلدين.

وأضاف "إن الهدف من زيادة التبادل التجاري بين موسكو والرياض هو الاستفادة من جميع المزايا التنافسية المتوفرة وبالتالي فإن الاستثمار السعودي في روسيا ليس إلا رسالة أراد الجانب السعودي إيصالها للروس كدعوة لهم إلى الاستثمار في المملكة ولذلك نلاحظ حاليا أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها في السعودية لرجال الأعمال الروس والتسهيلات كبيرة ومميزة بما يؤدي إلى استقرار المنطقة اقتصاديا وسياسيا بمساعدة روسيا".

أكد العمران لـ"سبوتنيك": " أننا سنسمع قريبا أخبارا سارة من ناحية إنشاء مشاريع مشتركة سواء في روسيا أو في السعودية.

بوتين ناقش مع العاهل السعودي إنهاء الأزمة في سوريا

وبخصوص لتنسيق السياسي بين روسيا والسعودية من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة، اعتبر العمران أنه وصل إلى أعلى المستويات وساهم بذلك المنتدى من خلال حضور رؤساء الكثير من الدول وإجراء القاءات والمباحثات فيما بينهم على خلفية المنتدى، مشيرا إلى أنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد خاصة مع وجود المتغيرات والتحديات الحالية التي تفرض واقعا أهمية الوجود الروسي في المملكة ويعطي قوة لكلا البلدين من أجل مواجهة أية أخطار قادمة.

أما عن الوضع السياسي كشف العمران لسبوتنيك أنه خلال زيارة الرئيس بوتين إلى الرياض تم بحث العدوان التركي على سوريا، كأهم المواضيع الاستراتيجية التي تؤثر على المنطقة واستقرارها، وتم التباحث مع العاهل السعودي حول كيفية الخروج من هذه الأزمة والتعامل معها ومحاولة التقليص من مخاطرها على سوريا بالذات وعلى المنطقة ككل.