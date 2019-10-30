وزير الخزانة الأمريكي: نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ ويؤثر سلبا على أمريكا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يؤثر سلبا على الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال مشاركته، في مؤتمر استثماري، ينعقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء.

وقال إن "النمو العالمي يتباطأ ويؤثر بشكل متواضع على الولايات المتحدة، مضيفا أن " الاقتصاد الأمريكي يظل قويا مع تدفقات جيدة لرأس المال".

وأوضح الوزير الأمريكي أنه "ما من شك في أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، وأن لذلك بعض التأثير المعرقل بشكل متواضع على الاقتصاد الأمريكي".

وعن أوروبا، قال إنها "بحاجة لبذل المزيد من الجهود على الجانب المالي والتنظيمي للحفاظ على النمو الاقتصادي".

وتشارك 12 جهة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية، في "مبادرة مستقبل الاستثمار".

ويتضمن المؤتمر مشاركة 21 جهة تكنولوجية عالمية، مثل هواوي وفيرجين هايرلوب، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا.

وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.