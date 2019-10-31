زيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع بقليل الأسبوع الماضي لكن الاتجاه العام يشير إلى أن الطلبات لا تزال متسقة مع أوضاع قوية لسوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار خمسة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 218 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة في الطلبات بمقدار ألف طلب عن المعلن من قبل.

كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ترتفع طلبات إعانة البطالة إلى 215 ألف طلب في أحدث أسبوع، بحسب مانقلت "رويترز".

وانخفض المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، الذي يُد معيارا أدق لاتجاهات سوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 214 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي.