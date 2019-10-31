وزير المالية: السعودية تتوقع 187 مليار ريال عجزا في ميزانية 2020

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الخميس، إن السعودية تتوقع أن يزيد عجز الميزانية إلى 187 مليار ريال (49.86 مليار دولار) العام المقبل، من توقعات عند 131 مليار ريال للعام الحالي.

وقال الجدعان في بيان صحفي قبل الإعلان النهائي للميزانية في وقت لاحق من هذا العام، إن "المملكة تتوقع إيرادات بقيمة 833 مليار ريال في 2020 انخفاضا من 917 مليار ريال متوقعة لعام 2019".

وأضاف أن "الانفاق من المتوقع أن يبلغ 1.02 تريليون ريال في 2020 مقابل 1.048 تريليون ريال متوقعة في 2019".

وأشار الجدعان إلى أن "ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية".

ترسيخاً لمبادئ الشفافية والإفصاح المالي؛ #وزارة_المالية تصدر #البيان_التمهيدي_2020

لإطلاع المواطنين، والمهتمين على أداء المالية العامة خلال العام 2019م، وأهم المستهدفات المالية والاقتصادية للعام 2020م والمدى المتوسط، وأولويات السياسات المالية .https://t.co/eiR2i7QpMD — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) October 31, 2019

وأوضح أن "النفقات ستركز في ميزانية العام المقبل على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020، وعلى المدى المتوسط".

وأكد الجدعان أن "سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030".