إعلام ألماني يعلن عن ارتفاع قيمة العملة الروسية

أعلنت صحيفة "فوكوس" الألمانية، أن الوضع المالي في روسيا يستقر والروبل "يعود".

تمكن الروبل من التعزيز بعد انخفاض قيمته بسبب العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، وهناك المزيد من المستثمرين يقومون بتعاملات بالعملة الروسية كما اتضح أن الطلب على العملة الروسية متزايد للغاية، بحسب الصحيفة.

وأشار المقال، أن سندات الحكومة الروسية هي أداة استثمار موثوق بها.

ونشر "دويتشه بنك" تقريرا عن الاقتصاد الروسي في يناير/كانون الثاني، وجاء في التقرير أن الروبل هو أحد أكثر العملات التي يستهان بها في العالم، وأن قيمة الروبل أكثر ارتفاعا في الحقيقة مقارنة بالرأي الشائع.

في سياق متصل، وصفت صحيفة "The Economist" الأمريكية، العملة الروسية بأنها عملة ليست مقدرة حق قدرها، وقيمتها الحقيقية منتقص منها في العالم.